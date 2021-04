Cos’è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) presentato da Draghi (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Draghi ha presentato alla Camera il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) per far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia da Coronavirus. Dalla riuscita del Piano, come dichiarato dal Presidente del Consiglio, dipende il destino dell’intero paese. Il discorso di Mario Draghi sul PRNN Il Primo Ministro Mario Draghi ha sottolineato che il nuovo Piano di Ripresa e Resilienza non è importante solo dal punto di vista finanziario per consentire una Ripresa economica del nostro paese. Ma si tratta anche di una via per ripristinare alcuni valori civili o rinforzarli. Poi, ha aggiunto: “Sono certo che riusciremo ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) Mariohaalla Camera il nuovodi) per far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia da Coronavirus. Dalla riuscita del, come dichiarato dal Presidente del Consiglio, dipende il destino dell’intero paese. Il discorso di MariosulIl Primo Ministro Marioha sottolineato che il nuovodinon è importante solo dal punto di vista finanziario per consentire unaeconomica del nostro paese. Ma si tratta anche di una via per ripristinare alcuni valori civili o rinforzarli. Poi, ha aggiunto: “Sono certo che riusciremo ad ...

Advertising

PeriodicoIT_IT : Cos’è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) presentato da #MarioDraghi #RecoveryPlan #COVID19… - TrylightGames : RT @IGNitalia: Giocando a Lost Words: Beyond the Page e Fate of Kai abbiamo apprezzato particolarmente la ripresa di tecniche narrative che… - mbbelluco : RT @Avvenire_Nei: Per il dopo Covid. Il Piano di ripresa (Pnrr): cos'è e come funziona - infoitinterno : Il Piano di ripresa (Pnrr): cos'è e come funziona - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Per il dopo Covid. Il Piano di ripresa (Pnrr): cos'è e come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Piano Carfagna: "Transizione energetica pilastro Recovery, al Sud parte consistente di risorse" latinaoggi.eu