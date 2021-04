Corsport | Friedkin ha scelto | Sarri alla Roma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tutto pronto persecondo il Corriere dello Sport. Nelle prossime ore è atteso Fali Ramadani, agente del tecnico toscano, per un colloquio con Tiago Pinto. La scelta dellaè fatta, quella dipure. Le parti devono solo parlarsi, conoscersi, capirsi. Insomma, mettersi d’accordo. Tanti gli elementi, secondo il, che avrebbero spinto ia scegliereaccettazione del piano a lungo termine che prevede la valorizzazione dei giovani un profilo internazionale che ha vinto in Inghilterra la necessità di cominciare a fare progetti prima della conclusione dell’Europa League C’è un particolare però e non di poco contro, sottolinea il, che nulla potrà essere “ufficiale o ufficioso” prima ...

"Allegri ha dato disponibilità di massima a ottobre, ma ad ora non c’è stato un passo in avanti. Non gli dispiacerebbe vivere a Roma, si sta studiando la rosa e si ...Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5):'Oggi non è facile trovare le motivazioni giuste, anche perché lo spogliatoio lo sa che il tecnico andrà via. Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino ...