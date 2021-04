Corsera: in estate il Napoli era favorito per lo scudetto, ora sta dimostrando la sua forza (Di lunedì 26 aprile 2021) La gara di questo pomeriggio contro il Napoli è molto delicata per il Torino che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio in chiave salvezza. Discorso diverso invece per la formazione di Gattuso che vuole solo una vittoria Portando a casa 23 punti nelle ultime 10 gare di campionato (7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, nel recupero con la Juventus), la banda Gattuso è tornata praticamente padrona del proprio destino nella corsa Champions. E lo ha fatto attraverso prestazioni importanti e successi fondamentali contro Milan e Roma in trasferta e Lazio in casa. È in salute il Napoli, ed è finalmente al completo, là davanti in particolare. A livello di rosa, in estate, gli azzurri erano giustamente indicati fra i favoriti per lo scudetto. E ora stanno dimostrando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) La gara di questo pomeriggio contro ilè molto delicata per il Torino che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio in chiave salvezza. Discorso diverso invece per la formazione di Gattuso che vuole solo una vittoria Portando a casa 23 punti nelle ultime 10 gare di campionato (7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, nel recupero con la Juventus), la banda Gattuso è tornata praticamente padrona del proprio destino nella corsa Champions. E lo ha fatto attraverso prestazioni importanti e successi fondamentali contro Milan e Roma in trasferta e Lazio in casa. È in salute il, ed è finalmente al completo, là davanti in particolare. A livello di rosa, in, gli azzurri erano giustamente indicati fra i favoriti per lo. E ora stanno...

