Corsa Champions: il Napoli aggancia la Juventus. La classifica della Serie A (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli entra in zona Champions League e lo fa con una prestazione da grande squadra, domina e mette subito le cose in chiaro fin dal primo minuto. Il 2-0 col Torino fuori casa fa guadagnare 3 punti importantissimi per il Napoli che raggiunge quota 66 in classifica, ovvero gli stessi della Juventus. La squadra di Gattuso e quelle di Pirlo hanno scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti alla pari, quindi si vede la classifica gol generale ed in questo caso il Napoli è avanti. Ecco la classifica della Serie A relativa alla Corsa Champions: Inter 79 Atalanta 68 Milan 66 Napoli 66 Juventus 66 Lazio ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilentra in zonaLeague e lo fa con una prestazione da grande squadra, domina e mette subito le cose in chiaro fin dal primo minuto. Il 2-0 col Torino fuori casa fa guadagnare 3 punti importantissimi per ilche raggiunge quota 66 in, ovvero gli stessi. La squadra di Gattuso e quelle di Pirlo hanno scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti alla pari, quindi si vede lagol generale ed in questo caso ilè avanti. Ecco laA relativa alla: Inter 79 Atalanta 68 Milan 666666 Lazio ...

