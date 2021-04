CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) La prima pagina del CORRIERE DELLO SPORT in edicola oggi, lunedì 26 aprile 2021. Queste tutte le notizie SPORTive tra calciomercato e Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladelin edicola, lunedì 26. Queste tutte le notizieive tra calciomercato e Milan

In Spagna dicono che Florentino ha chiesto un mega-prestito alle banche per acquistare M'Bappè, in Italia il Corriere dello Sport parla di Sarri alla Roma. Nella Casa dello studente di Genova, dove i nazifascisti torturarono i partigiani. Romano Prodi concede un'intervista al Corriere della Sera in cui riassume tre concetti. Il primo: Salvini è il nuovo Bertin...

Ultime Notizie dalla rete : CORRIERE DELLO Corsport: Friedkin ha scelto, Sarri alla Roma Tutto pronto per Sarri alla Roma secondo il Corriere dello Sport. Nelle prossime ore è atteso Fali Ramadani , agente del tecnico toscano, per un colloquio con Tiago Pinto. Tanti gli elementi, secondo ...

Corsport: Fabian Ruiz potrebbe saltare la sfida col Torino Il centrocampista è in forse per una lombalgia. Questa mattina sarà lo stesso Fabian con Gattuso ha decidere se sarà titolare Fabian Ruiz è l'incognita maggiore per Gattuso secondo il Corriere dello Sport . Una lombalgia potrebbe infatti impedire al centrocampista spagnolo di giocare al meglio, ed è proprio questo il nodo che il tecnico scioglierà questa mattina a poche ore dal ...

Roma, i tifosi: "Indecoroso abbandonare il campionato, solo figuracce" Corriere dello Sport.it Callmethebreeze è già al Derby Il 3 anni di Allaire puntuale nel Giovanardi a Modena: è il primo qualificato per la finale del Nastro Azzurro. Trotto: Vivid Wise As invitato all'Elitloppet; Alpago Wf, successo e "personale” a Solva ...

Koeman: "Il doblete non è impossibile" Il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza al termine della partita vinta contro il Villarreal ...

