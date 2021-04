Coronavirus | von der Leyen apre agli americani vaccinati | «Liberi di viaggiare in Europa da questa estate» India in ginocchio | da Ue e Usa partono i soccorsi

(Di lunedì 26 aprile 2021) USA EPA/JOHN THYS La presidente della Commissione Ue Ursula von derPass vaccinale inper gliLa presidente della Commissione Ue, Ursula von der, ha ribadito che tutti gliche hanno completato il ciclo di vaccinazioni contro ilpotràina partire da. In un’intervista al New York Times, von dernon ha indicato una tempistica precisa, ma ha chiarito che gli Stati Uniti: «Usano vaccini approvati anche dall’Ema e questo li metterà in condizioni diverso l’Unione europea». In attesa che l’Ue metta a punto il green pass, che dovrebbe consentire ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - aperegina61 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - FlaviaBrisotto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus von

'Le devastazioni delcontinuano e non c'è tregua', ha aggiunto. Nuova Delhi, che conta ... Lo riferisce Afp, citando la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen. 'Allarmati ...VIDEO -, centinaia di fedeli positivi in India dopo il bagno di purificazione nel Gange. La presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, assicura 'sostegno' all'India: in ..."'Vuoi contribuire a far terminare la pandemia una volta per tutte? Aiutami a chiedere ai leader come il primo ministro italiano Mario Draghi, di donare le dosi extra del vaccino contro il Covid 19 al ...La variante denominata B.1.617, presenta una doppia mutazione rispetto al ceppo originario e appare più facilmente trasmissibile.