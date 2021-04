Coronavirus Sicilia | il bollettino del 26 aprile 2021 | 1 069 nuovi casi | nuova impennata a Palermo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 1.069 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 20.619 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 26. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale, dunque, al 5,2% (ieri era al 4,9%). Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.091. Crescono i ricoveri: +13 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.254), di cui 174 in terapia intensiva (+3). 24.663 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 13, 475 i guariti.è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 584contagi. Seguono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

La Regione con più casi nuovi di contagio è la Campania (1.282), seguita dalla(1.069), dal Lazio (964), dall' Emilia Romagna (936) e dalla Lombardia (872). I casi totali dall'inizio della ...I dati sulla Regione Sono 1.069 i nuovi contagi dain, secondo la tabella del bollettino di oggi, 26 aprile, pubblicata sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 13 morti, che portano il totale dei decessi da ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 268 (+3 rispetto a ieri), 1.861 quelli negli altri reparti Covid (+19) Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.874 in più rispet ...E' online il bando per partecipare alla selezione della 43esima edizione dell'Efebo d'Oro, premio internazionale di cinema e narrativa nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema ...