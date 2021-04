Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia oggi 26 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 13.158 contagi su 239.482 tamponi e 217 morti per Covid oltre a 13.176 guariti nelle ultime ventiquattro ore. Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 aprile Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di Coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali sono: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha nuovi casi di positivi al Coronavirus ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildel ministero della Salute sulin26, con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 13.158 contagi su 239.482 tamponi e 217 morti per Covid oltre a 13.176 guariti nelle ultime ventiquattro ore., ildel 26Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi didisecondo ildegli enti locali sono: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha nuovi casi di positivi al...

Advertising

fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - an12frnc : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. Fondazione Italia in salute: oltre 15 connazionali su 100 hanno dubbi sulla #vaccinazione. Soprattutto… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 aprile 2021. I casi in Toscana, Veneto, Basilicata, Marche e Alto Adige… -