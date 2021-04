Coronavirus, in Svizzera primo caso di variante indiana. Morto Alber Elbaz – LIVE (Di lunedì 26 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.12 – “Con riaperture precoci entro aprile rischiamo la quarta ondata”: lo studio inviato al Cts 22.20 – Coronavirus, la Lombardia modifica il piano vaccini: AstraZeneca solo per i richiami Vaccino Covid AstraZeneca22.30 – Incendio in un ospedale Covid di Baghdad Un incendio è stato registrato in un ospedale di Baghdad. Il bilancio è di almeno 82 morti e 110 feriti. E’ stato sospeso il ministro della Salute. 21.30 – Coronavirus, Morto Alber Elbaz Alber Elbaz è Morto all’età di 59 anni ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.12 – “Con riaperture precoci entro aprile rischiamo la quarta ondata”: lo studio inviato al Cts 22.20 –, la Lombardia modifica il piano vaccini: AstraZeneca solo per i richiami Vaccino Covid AstraZeneca22.30 – Incendio in un ospedale Covid di Baghdad Un incendio è stato registrato in un ospedale di Baghdad. Il bilancio è di almeno 82 morti e 110 feriti. E’ stato sospeso il ministro della Salute. 21.30 –all’età di 59 anni ...

Advertising

Euro_comunica : Variante indiana, un caso in Svizzera - salutedomani : Coronavirus, identificata Variante Svizzera in Piemonte - chabis_ch : RT @BAG_OFSP_UFSP: Il primo caso della variante indiana del COVID 19 è stato trovato in Svizzera. Si tratta di un passeggero che era entrat… - Alertswiss : RT @BAG_OFSP_UFSP: Il primo caso della variante indiana del COVID 19 è stato trovato in Svizzera. Si tratta di un passeggero che era entrat… - razorblack66 : IL LIVELLO DELLA FARSA.... @iosoioevoi @AlexGiudetti Isolata in Piemonte la variante svizzera del coronavirus , più… -