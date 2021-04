Coronavirus, in Lombardia scende ancora il numero dei decessi: sono 31 (ieri 39). Calano i ricoveri ordinari (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino del 26 aprile sono 31 le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 39 di ieri. Il totale dei decessi ha così raggiunto quota 32.688. Il numero di nuovi contagi da Coronavirus è invece di 872, ieri 1.967. Il dato arriva a fronte di 16.993 tamponi analizzati, ieri 38.982. A livello ospedalieri, sono 4.425 le persone complessivamente ricoverate. Di queste, 3.824 si trovano in area non critica (ieri 3.886) e 602 in terapia intensiva (ieri 610). sono invece 12 i nuovi ingressi in unità intensive, ieri 11. Sale invece a 720.637 il totale delle persone guarite e/o dimesse. April 26, 2021 Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino del 26 aprile31 le vittime registrate innelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 39 di. Il totale deiha così raggiunto quota 32.688. Ildi nuovi contagi daè invece di 872,1.967. Il dato arriva a fronte di 16.993 tamponi analizzati,38.982. A livello ospedal4.425 le persone complessivamente ricoverate. Di queste, 3.824 si trovano in area non critica (3.886) e 602 in terapia intensiva (610).invece 12 i nuovi ingressi in unità intensive,11. Sale invece a 720.637 il totale delle persone guarite e/o dimesse. April 26, 2021 Le ...

