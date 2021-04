Coronavirus, il bollettino del 26 aprile 2021: 8.444 nuovi casi, 301 i decessi. La situazione in Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 8.444 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 13.158 di ieri. In calo anche i decessi, 301 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 26 aprile 2021. Il tasso di positività è al 5,8% (venerdì scorso era 4,9%). Scendono i ricoveri: -13 in terapia intensiva e -27 in ospedale. Sono 16.539 i nuovi guariti In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 8.444 (ieri 13.158) ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 8.444 idi positività alemersi in, contro i 13.158 di ieri. In calo anche i, 301 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 26. Il tasso di positività è al 5,8% (venerdì scorso era 4,9%). Scendono i ricoveri: -13 in terapia intensiva e -27 in ospedale. Sono 16.539 iguariti In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 8.444 (ieri 13.158) ...

