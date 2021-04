Coronavirus, allarme nella comunità indiana: screening a tappeto nelle aziende. Nuovo vertice in prefettura (Di lunedì 26 aprile 2021) E' ancora pieno allarme in provincia per i contagi da Coronavirus che si diffondono all'interno della comunità indiana di braccianti agricoli impiegati nelle aziende della provincia. Sono oltre 260 i ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 26 aprile 2021) E' ancora pienoin provincia per i contagi dache si diffondono all'interno delladi braccianti agricoli impiegatidella provincia. Sono oltre 260 i ...

Vaccini, i siciliani tornano a fidarsi di AstraZeneca Dopo l'allarme lanciato lo scorso 20 aprile dal dirigente generale del Dipartimento regionale per ...le Autorità locali della Regione siciliana del Commissario nazionale per l'emergenza al Coronavirus, ...

Variante indiana covid, virologo Maga: "In Italia niente allarme" Adnkronos Variante indiana, stop (tardi) ai voli Porte sbarrate agli arrivi dall'India. La variante del coronavirus che sta flagellando l'area di Mumbai e ha contagiato un milione di persone in tre giorni spaventa anche l'Italia e ieri il ministro d ...

Focolaio al Santobono. “Non abbassare la guardia” Coronavirus. All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli si è acceso un focolaio, dove sono stati contagiati quattro parasanitari e due operatori sociosanitari, e tutto sarebbe partito da un piccolo r ...

