Coronavirus, aggiornate le cure domiciliari: sì ai monoclonali (Di lunedì 26 aprile 2021) La circolare del ministero sulle cure domiciliari: sì ai monoclonali. Antibiotici solo in alcuni casi. ROMA – E' arrivata la circolare del ministero sulle cure domiciliari. Un documento che aggiorna le linee guide approvate in passato e che consentiranno alle strutture ospedaliere di intervenire direttamente a casa e non portare i pazienti in ospedale senza necessità. Un passaggio fondamentale per cercare di diminuire in poco tempo la pressione sui servizi sanitari e consentire ai reparti di aprire per i lavori ordinari e non straordinari. La circolare del ministero Come riportato da Il Messaggero, nella circolare a grandi linee sono state confermate le indicazioni dell'ultima. La grande novità riguarda i monoclonali. Il ministero, dopo un confronto con il Comitato ...

