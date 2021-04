Coronavirus, aggiornamento 25 aprile, 21 decessi e 1.854 nuovi casi (1.279 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 26 aprile 2021) In aumento in Campania la curva dei contagi. Il rapporto tra positivi registrati ieri (1.854) e tamponi molecolari effettuati (17.408) è del 10,6% rispetto al 9,3% di sabato. 21 i morti per un totale ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 26 aprile 2021) In aumento in Campania la curva dei contagi. Il rapporto tra positivi registrati ieri (1.854) e tamponi molecolari effettuati (17.408) è del 10,6% rispetto al 9,3% di sabato. 21 i morti per un totale ...

Advertising

masaraht : RT @CrossWordsCW: Oggi a #CovidNews un aggiornamento sulla drammatica situazione in #India da parte di @AurelianoStingi Il video ?? https:… - elenavilla3 : RT @CrossWordsCW: Oggi a #CovidNews un aggiornamento sulla drammatica situazione in #India da parte di @AurelianoStingi Il video ?? https:… - CrossWordsCW : Oggi a #CovidNews un aggiornamento sulla drammatica situazione in #India da parte di @AurelianoStingi Il video ??… - Zapotec17 : @gzibordi in realtà anche l'Ist. Sup. Sanità lo riporta, ma è un po' nascosto (solo 210 casi, in tutto!)... da :… - Profilo3Marco : RT @rep_bari: Coronavirus, nel Barese sindaco richiude le scuole fino al 30 aprile: 'A Ruvo troppi contagi' [aggiornamento delle 13:10] htt… -