Coronavirus, 301 morti e 132 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,8% (Di lunedì 26 aprile 2021) Il bollettino del 26 aprile Sono 301 le morti legate al Covid-19 registrate in Italia nelle ultime 24 ore. A riportarlo è, come di consueto, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri, 25 aprile, le vittime erano state 217. Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 8.444 i positivi segnalati oggi nel report. Ieri l'incremento era stato di +13.158. La situazione negli ospedali I ricoveri sono in tutto 20.635 (ieri erano 20.662, –27). nelle terapie intensive ci sono attualmente 2.849 persone (-13 rispetto a ieri), di cui 132 nuovi ingressi (ieri 114). Il numero di persone guarite o dimesse nelle ultime 24 sale di 16.539 unità, per un totale di 3.398.76 fin dall'inizio dell'emergenza.

