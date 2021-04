Coprifuoco | sottosegretario Interno | “Spostarlo alle 23 era conseguenza di buon senso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Riaperture con regole per zone gie zone arancioni e il22 per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia. “Riaprire alla sera e spostare ilalmeno23 era inevitabiledi” dice all’Adnkronos ilall’Nicola Molteni, dopo le polemiche generate dall’orario del. “Per questo abbiamo chiesto cadesse un tabù ideologico non sostenuto da scienza e medicina”. E “ora – ha aggiunto – confido nella tolleranza, nell’equilibro e nelda parte di chi effettuerà i controlli”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.