(Di lunedì 26 aprile 2021) Riaperture con regole per zone gie zone arancioni e il22 per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia. “Riaprire alla sera e spostare ilalmeno23 era inevitabiledi” dice all’Adnkronos ilall’Nicola Molteni, dopo le polemiche generate dall’orario del. “Per questo abbiamo chiesto cadesse un tabù ideologico non sostenuto da scienza e medicina”. E “ora – ha aggiunto – confido nella tolleranza, nell’equilibro e nelda parte di chi effettuerà i controlli”. E ancora, sulle polemiche generate sull’orario del, interpellato ...

Advertising

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: “Riaprire alla sera e spostare il coprifuoco almeno alle 23 era inevitabile conseguenza di buon senso' dice all'Adnkrono… - rosanna66886427 : Ma interessa a qualche giornalista quello che ha detto il sottosegretario Sileri stamattina a Omnibus? Affermazion… - italiaserait : Coprifuoco, sottosegretario Interno: “Spostarlo alle 23 era conseguenza di buon senso” - lifestyleblogit : Coprifuoco, sottosegretario Interno: 'Spostarlo alle 23 era conseguenza di buon senso' - - ultimenotizie : “Riaprire alla sera e spostare il coprifuoco almeno alle 23 era inevitabile conseguenza di buon senso' dice all'Adn… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco sottosegretario

Adnkronos

... per far prolungare di almeno un'ora e poi definitivamente cancellare il. Allo stesso ... Se, come ci ha assicurato ilCosta, entro il 5 maggio ci arriveranno dosi aggiuntive, ...E qualche giorno fa ha sostenuto che ilalle 22 consenta ai clienti dei ristoranti all'... Ma ilall'Interno, Carlo Sibilia, ha smentito tale ricostruzione, chiarendo che ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “Credo che ci sia una volontà politica potente e profonda di riaprire questo paese”. Così il presidente ...