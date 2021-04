Coppa Italia, Gravina: “Chiesta apertura al pubblico per la finale” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Abbiamo presentato una riChiesta alla sottosegretaria allo sport Vezzali, insieme alla Lega Serie A, per far accedere una parte di pubblico negli eventi importanti del mese di maggio come la finale di Coppa Italia”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale che si è svolto questa mattina in via Allegri. La partita che mette il palio il trofeo si disputerà mercoledì 19 maggio a Reggio Emilia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “Abbiamo presentato una rialla sottosegretaria allo sport Vezzali, insieme alla Lega Serie A, per far accedere una parte dinegli eventi importanti del mese di maggio come ladi”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele, a margine del consiglio federale che si è svolto questa mattina in via Allegri. La partita che mette il palio il trofeo si disputerà mercoledì 19 maggio a Reggio Emilia. SportFace.

Advertising

JuventusFCWomen : ?? ??????'?? ???????????? ???? ??????! ?? Coppa Italia Femminile ?? @ASRomaWomen ?? Campo Ale & Ricky, Vinovo ? 12:30 CEST ??… - FIGCfemminile : ?????? | Per la prima volta nella sua storia il Milan accede alla finale di Coppa Italia. ???? Le ?? dei festeggiamenti… - juventusfc : ?????????????? ????????????????????, #????????????????????????! ???????? su @JuventusTV ?? - ierussi : RT @ilLamecus: L'Atalanta farà la sua 3a partecipazione consecutiva alla Champions. Si fa presto a dire che non abbia portato Coppa Italia… - Meledallospazio : @FBiasin È modello di sicuro sostenibile e che esprime un bel gioco. In bacheca però non ha portato trofei (se esc… -