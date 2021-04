Convocati Torino per la sfida al Napoli | la lista di Nicola

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - _SiGonfiaLaRete : #Torino, i convocati di #Nicola - anteprima24 : ** #Torino, c'è anche Sirigu tra i #Convocati per il ##Napoli ** - 100x100Napoli : La lista dei convocati di Nicola #TorinoNapoli - MondoNapoli : Torino-Napoli, i convocati di Nicola: recuperato un titolare - -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Torino

Sono 23 idi Gattuso per la sfida al: c'è Demme, fuori Ospina e Manolas. Tre giovani Primavera in lista.Genanro Gattuso , tecnico del Napoli , ha diramato la lista dei giocatoriper la gara di domani acontro i Granata . Con Gennaro Gattuso alla guida del Napoli , i partenopei hanno ottenuto appena due pareggi in 27 trasferte di Serie A (15V, 10P), il 7%; ...Tutto pronto per Torino - Napoli, in campo alle 18:30 per la 33esima giornata di Serie A. Nicola ha diramato la lista dei convocati.UFFICIALE – Il Torino di Nicola ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Napoli di Gattuso. Portieri – Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, B ...