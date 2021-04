Conversazioni sul futuro dell’abitare. Porada: prodotti versatili (Di lunedì 26 aprile 2021) Come pensa sia evoluto l’universo domestico?«Abbiamo imparato a vivere meglio le nostre case, organizzando e ottimizzando gli spazi e mettendo piu? cura e attenzione negli arredi». Spiega Bruno Allievi, Ceo di Porada. Bruno Allievi, Ceo di Porada Quali tipologie di prodotto sono diventate centrali? Quali, invece, sono state messe un po’ da parte? «Non abbiamo notato diminuzioni significative, mentre sono incrementati i numeri di scrittoi, tavoli e sedute. Lo smart working e? una realta? con cui molte persone hanno dovuto relazionarsi, quindi c’e? stata la necessita? di creare, nelle case, una zona dedicata al lavoro». Porada, Aria bookcaseCosa succedera? nei prossimi mesi? «Una volta che avremo superato questa terribile pandemia, credo ci rimarranno anche degli strascichi positivi. La tecnologia, per esempio, ci ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Come pensa sia evoluto l’universo domestico?«Abbiamo imparato a vivere meglio le nostre case, organizzando e ottimizzando gli spazi e mettendo piu? cura e attenzione negli arredi». Spiega Bruno Allievi, Ceo di. Bruno Allievi, Ceo diQuali tipologie di prodotto sono diventate centrali? Quali, invece, sono state messe un po’ da parte? «Non abbiamo notato diminuzioni significative, mentre sono incrementati i numeri di scrittoi, tavoli e sedute. Lo smart working e? una realta? con cui molte persone hanno dovuto relazionarsi, quindi c’e? stata la necessita? di creare, nelle case, una zona dedicata al lavoro»., Aria bookcaseCosa succedera? nei prossimi mesi? «Una volta che avremo superato questa terribile pandemia, credo ci rimarranno anche degli strascichi positivi. La tecnologia, per esempio, ci ha ...

