Contributi alle aziende agricole abruzzesi penalizzate dal Covid: pubblicato il bando (Di lunedì 26 aprile 2021) Sostegni una tantum legati al calo di fatturato tra il 2019 e 2020, per circa 7,5 milioni di euro alle aziende del mondo agricolo abruzzese 'al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono ...

