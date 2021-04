Contrabbando e traffico di droga, giro d’affari di 2,4 milioni di euro tra Palermo e Napoli. Quindici misure cautelari (Di lunedì 26 aprile 2021) Reparti del Gruppo di Palermo, con la collaborazione di Reparti del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Dda di Palermo, stanno procedendo all’esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Palermo che dispone l’esecuzione di 15 misure cautelari personali e reali: 3 misure cautelari della custodia cautelare in carcere, 7 misure cautelari degli arresti domiciliari, 5 misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Eseguito anche il sequestro preventivo di 3 autovetture, 3 motocicli e 4 fabbricati. Il valore complessivo dei beni e valori in sequestro è quantificato in circa 1,5 milioni di euro. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Reparti del Gruppo di, con la collaborazione di Reparti del Comando Provinciale di, coordinati dalla Dda di, stanno procedendo all’esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale diche dispone l’esecuzione di 15personali e reali: 3della custodia cautelare in carcere, 7degli arresti domiciliari, 5dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Eseguito anche il sequestro preventivo di 3 autovetture, 3 motocicli e 4 fabbricati. Il valore complessivo dei beni e valori in sequestro è quantificato in circa 1,5di. ...

