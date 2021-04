Contrabbando di sigarette tra Palermo e Napoli | blitz della Guardia di Finanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadidiha eseguito quindici misure cautelari nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale che contrabbandavafra. I finanzieri del gruppo, guidati dal colonnello Alessandro Coscarelli e coordinati dal sostituto procuratore Giorgia Spiri, hanno scoperto una banda che dal novembre del 2019 al maggio 2020, è riuscita a far arrivare acinque tonnellate e mezzo di “bionde”. Tutte di marche note senza i timbri del monopolio di Stato. Le indagini dei militari hanno permesso di documentare 78 viaggi di andata e ritorno fra. Tre indagati sono finiti in carcere perché ritenuti i capibanda, ad altri sette ...

Oggi la vita è cambiata, ildinel quartiere non c'è più e gli stessi contrabbandieri si sono dovuti reinventare. "Oggi questa gente dal passato ingombrante ha un atteggiamento ...... in strada senza validi motivi, fuori dal proprio Comune di residenza o domicilio e titolari di esercizi commerciali; denunce per spaccio di sostanze stupefacenti,e per ...Tre indagati sono finiti in carcere perché considerati al vertice dell’associazione, ad altri sette è stata notificata la misura degli arresti domiciliari, mentre cinque hanno l’obbligo di presentazio ...Un'organizzazione che faceva viaggiare tonnellate di sigarette di marca fuori dal circuito dei monopoli di Stato e le vendeva a prezzi stracciati.