Contagi tra gli alunni a San Marzano sul Sarno, protesta l’opposizione (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante i casi Covid tra gli alunni della scuola della nostra città, il sindaco non ha voluto chiudere i plessi. Il risultato è il caos totale, con le famiglie che spontaneamente non hanno mandato i propri figli a scuola. Almeno l’80 percento lo ha fatto. Questo modo di gestire l’emergenza Covid è inaccettabile. Ben 5 le classi in quarantena: un dato preoccupante che presenta un alto indice di rischio. È doveroso da parte del sindaco, considerata la situazione epidemiologico del momento, mettere in campo le necessarie misure restrittive, finanche se inevitabile la chiusura delle scuole, a prescindere da quanto dispone l’ultimo decreto. E non è una polemica a favore o pro la chiusura della scuola o della Dad, né mero allarmismo. Ora parlano i numeri, siamo dinanzi ad un dato di fatto alquanto preoccupante, sicuramente da non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante i casi Covid tra glidella scuola della nostra città, il sindaco non ha voluto chiudere i plessi. Il risultato è il caos totale, con le famiglie che spontaneamente non hanno mandato i propri figli a scuola. Almeno l’80 percento lo ha fatto. Questo modo di gestire l’emergenza Covid è inaccettabile. Ben 5 le classi in quarantena: un dato preoccupante che presenta un alto indice di rischio. È doveroso da parte del sindaco, considerata la situazione epidemiologico del momento, mettere in campo le necessarie misure restrittive, finanche se inevitabile la chiusura delle scuole, a prescindere da quanto dispone l’ultimo decreto. E non è una polemica a favore o pro la chiusura della scuola o della Dad, né mero allarmismo. Ora parlano i numeri, siamo dinanzi ad un dato di fatto alquanto preoccupante, sicuramente da non ...

