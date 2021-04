Consumi: 2020 nero per auto, boom IT (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’anno dello tsunami Covid che ha stravolto abitudini e Consumi degli italiani, la spesa per i veicoli si riduce del 14,9%, ma cresce il valore di segmenti chiave legati alla trasformazione tecnologica della casa come l‘IT (+29,6%) e i piccoli elettrodomestici (+13,9%). Secondo i dati della 27esima edizione dell‘Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli scendono nel 2020 a 62 miliardi di euro con una contrazione del 10,3% rispetto al 2019, un punto e mezzo inferiore rispetto a quella dei Consumi tout court (-11,8%). “Si interrompe così la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi – commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – L’andamento dei Consumi riflette i cambiamenti radicali innescati dall’emergenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’anno dello tsunami Covid che ha stravolto abitudini edegli italiani, la spesa per i veicoli si riduce del 14,9%, ma cresce il valore di segmenti chiave legati alla trasformazione tecnologica della casa come l‘IT (+29,6%) e i piccoli elettrodomestici (+13,9%). Secondo i dati della 27esima edizione dell‘Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, gli acquisti di beni durevoli scendono nela 62 miliardi di euro con una contrazione del 10,3% rispetto al 2019, un punto e mezzo inferiore rispetto a quella deitout court (-11,8%). “Si interrompe così la dinamica positiva che durava da sei anni consecutivi – commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – L’andamento deiriflette i cambiamenti radicali innescati dall’emergenza ...

