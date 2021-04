Consiglio Federale: Gravina vuole mettere un tetto alle spese dei club. I dettagli (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riporta Il Messaggero, Gabriele Gravina starebbe pensando di inserire un limite alle spese dei club. I dettagli Consiglio Federale importantissimo quello che sta andando in scena a Roma. All’interno della FIGC si sta pensando – oltre a far firmare ai club un documento anti Superlega – di limitare le spese dei club. Secondo Il Messaggero Gabriele Gravina getterà le basi anche per un discorso sui budget. Una sorta di limitazione alle spese sui trasferimenti. Di fatto la sua intenzione e mettere un tetto percentuale in base al fatturato del singolo club. Chi vorrà sforare potrà farlo ma solo con una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riporta Il Messaggero, Gabrielestarebbe pensando di inserire un limitedei. Iimportantissimo quello che sta andando in scena a Roma. All’interno della FIGC si sta pensando – oltre a far firmare aiun documento anti Superlega – di limitare ledei. Secondo Il Messaggero Gabrielegetterà le basi anche per un discorso sui budget. Una sorta di limitazionesui trasferimenti. Di fatto la sua intenzione eunpercentuale in base al fatturato del singolo. Chi vorrà sforare potrà farlo ma solo con una ...

