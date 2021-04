Consegne vaccini, l'Unione europea conferma l'azione legale contro AstraZeneca (Di lunedì 26 aprile 2021) La Commissione europea ha lanciato venerdì un’azione giuridica nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri». Lo ha annunciato un portavoce dell’esecutivo comunitario precisando che «l'azienda... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) La Commissioneha lanciato venerdì un’giuridica nei confronti di, a nome dei 27 Stati membri». Lo ha annunciato un portavoce dell’esecutivo comunitario precisando che «l'azienda...

Advertising

rtl1025 : ?? Commissione europea ha lanciato venerdì un'azione giuridica nei confronti di #AstraZeneca, a nome dei 27 Stati me… - zaiapresidente : ??? La pianificazione delle somministrazioni di vaccino nei prossimi mesi (ovviamente potranno variare in base all'… - europainitalia : “Nostra priorità è garantire le consegne dei vaccini anti #COVID19 per la salute dell’ ????. Questo è il motivo per… - BeppeMastrotta : RT @OttobreInfo: 'E già Pfizer in Sudafrica e in America Latina inizia a chiedere beni sovrani a garanzia delle consegne del vaccino, mentr… - 92Fisico : La commissione europea ha dichiarato di aver avviato un'azione legale contro #astrazeneca per non aver rispettato i… -