Consegne vaccini | l' Unione europea conferma azione legale contro AstraZeneca

Ora è ufficiale. L'Unione europea ha presentato un'azione legale contro AstraZeneca per le mancatedi. Sono state completamente disattese, infatti, lepreviste dai contratti siglati fra l'Ue e la casa farmaceutica anglo - svedese. 'La Commissione europea ha avviato venerdì ...PALERMO - Il corriere espresso SDA di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore a recapitare in Sicilia 30milaanti - Covid di cui 19.200 dosi Moderna e 10.800 Astrazeneca. Lesono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.600), Palermo (8.000), Milazzo (4.000), Enna (1600), Erice Casa ...“La Commissione ha avviato lo scorso venerdì un’azione legale contro la compagnia AstraZeneca per la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. La ragione è che alcuni ...(Adnkronos) - L'Unione Europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca, dopo i ritardi nella consegna del vaccino anti Covid. L'azione legale è stata intrapresa anche per conto dei 27 ...