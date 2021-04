Coni, Di Rocco si candida: “Per far tornare lo sport alla normalità” (Di lunedì 26 aprile 2021) tornare alla normalità e porre fine alla conflittualità sono i due punti focali del programma di Renato Di Rocco, candidato alla presidenza del Coni. Le elezioni che si terranno a Milano il prossimo 13 maggio e vedranno la partecipazione anche del presidente uscente Giovanni Malagò, dell’ex campionessa di ciclismo Antonella Bellutti e del presidente della federgolf Franco Chimenti. Di Rocco, ex numero 1 della federcislismo e attualmente vicepresidente della federciclismo mondiale, ha parlato della sua candidatura in un intervento al programma “Radio anch’io sport”. “Perché votare per me? Per tornare alla normalità, ce n’è bisogno anche sul piano ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021)e porre fineconflittualità sono i due punti focali del programma di Renato Ditopresidenza del. Le elezioni che si terranno a Milano il prossimo 13 maggio e vedranno la partecipazione anche del presidente uscente Giovanni Malagò, dell’ex campionessa di ciclismo Antonella Bellutti e del presidente della federgolf Franco Chimenti. Di, ex numero 1 della federcislismo e attualmente vicepresidente della federciclismo mondiale, ha parlato della suatura in un intervento al programma “Radio anch’io”. “Perché votare per me? Per, ce n’è bisogno anche sul piano ...

