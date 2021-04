Conferenza stampa Gravina: «Approvata la norma anti Superlega» (Di lunedì 26 aprile 2021) Conferenza stampa Gravina: le parole del presidente FIGC dopo il Consiglio Federale che si è tenuto oggi Gabriele Gravina ha parlato in Conferenza stampa al termine del Consiglio Federale. Queste le parole del presidente della FIGC. RIFORMA CALCIO – «La riforma deve essere definita nel primo step e avviata all’inizio della stagione 2021-2022. Non si può perdere altro tempo, deve essere approvato il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021): le parole del presidente FIGC dopo il Consiglio Federale che si è tenuto oggi Gabrieleha parlato inal termine del Consiglio Federale. Queste le parole del presidente della FIGC. RIFORMA CALCIO – «La riforma deve essere definita nel primo step e avviata all’inizio della stagione 2021-2022. Non si può perdere altro tempo, deve essere approvato il prima possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : ??? The Coach's words on the eve of #LazioMilan Le parole del Mister alla vigilia della trasferta di Roma. Guarda l… - acmilan : #LazioMilan: non perderti la conferenza stampa di Mister Pioli alla vigilia della 33° giornata di #SerieATIM, Live… - Inter : LIVE! Vigilia di #InterVerona: in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte - oirad110 : @enzogoku69 @BombeDiVlad A me non sta simpatico come personaggio, uno sfascio spogliatoio che filosofeggia in confe… - nickyangeli : @SimoneDC75 Lo ha annunciato durante la conferenza stampa,quindi non saprei dirti!Ha detto,più o meno ,che gi dalle… -