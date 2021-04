“Con Santiago non succedeva…” Belen Rodriguez e la figlia Luna Marie La gravidanza è agli sgoccioli e ora lo confessa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021), laè ormai. Se in un primo momento la modella e showgirl argentina ha preferito non dare troppo nell’occhio, negli ultimi mesi è diventato sempre più difficile non mettere in bella mostra il pancione. Ma non solo.nel corso dellaha spiegato il modo si è preparato al lieto evento. E oggi rivela a tutti qualcosa in più, tirando in ballo anche il primogenito. Di recenteha risposto alle numerose domande poste dalle fan, tra cui anche quella apparentemente più ‘imbarazzante’ , ovvero “quanti chili hai preso in?”. Così la modella argentina continua a spiegare tutto senza troppi filtri. E proprio su Instagram è uscito qualcosa in più sulla ...