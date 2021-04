Come riconoscere i sintomi della narcolessia (Di lunedì 26 aprile 2021) La narcolessia è una malattia neurologica sottostimata, caratterizzata da attacchi di sonno improvvisi durante le ore diurne accompagnati da allucinazioni e paralisi nel sonno. Come riconoscerla e curarla? Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Laè una malattia neurologica sottostimata, caratterizzata da attacchi di sonno improvvisi durante le ore diurne accompagnati da allucinazioni e paralisi nel sonno.riconoscerla e curarla?

Advertising

Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei s… - AlaskaSpines : RT @albicoccamilk: Come riconoscere un uomo o una donna schifosi e come liberarsene velocemente, PARTE 1. La persona schifosa ha solitamen… - enrica01585816 : RT @Quirinale: #25Aprile, #Mattarella: Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifici,… - CalifanoRosy : RT @Quirinale: #25Aprile, #Mattarella: Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la consapevolezza del dolore, dei sacrifici,… - tatonissimo : RT @albicoccamilk: Come riconoscere un uomo o una donna schifosi e come liberarsene velocemente, PARTE 1. La persona schifosa ha solitamen… -