Colpo Napoli | vince 2-0 a Torino e aggancia il quarto posto

(Di martedì 27 aprile 2021)Champions delche2-0 aedalla Juventus e il Milan impegnato questa sera a Roma contro la Lazio. Avvio terribile per ilche nel giro di 2' incassa i gol di Bakayoko (gran destro da fuori all'11') e di Osimhen, dopo un errore di Nkoulou in fase di impostazione.vicino al tris con Zielinski e Insigne, che colpiscono il palo; per iloccasione per Ansaldi.che chiude in dieci per l'espulsione di Mandragora.Trentatreesima giornata: Genoa-Spezia 2-0, Parma-Crotone 3-4, Sassuolo-Sampdoria 1-0; Benevento-Udinese 2-4, Fiorentina-Juventus 1-1, Inter-Verona 1-0, Cagliari-Roma 3-2, Atalanta-Bologna 5-0, ...

Napoli-Lazio 5-2, Immobile a fine partita saluta #Insigne e scherzando tranquillamente si scambiano la maglia. Napoli, colpo Champions a Torino: agganciata la Juve. Torino-Napoli 0-2, colpo Champions firmato Bakayoko e Osimhen

I capitolini salgono a quota 61, 5 punti in meno di Juventus,e dei rossoneri appaiati al ... ancora Correa con un pallone in area calciato asicuro e gran risposta di Donnarumma. Al 24' ...Del Milan si ricorda solo undi testa di Tomori, che colpisce la traversa, poi più nulla. Albastano 120 secondi La squadra di Gattuso ipoteca il successo già prima del quarto d'ora, con ...La squadra di Gattuso vince col Torino per 2-0 e centra l’aggancio alla Juventus e al Milan al terzo posto in classifica. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayo ...La Lazio batte il Milan per 3-0 nel posticipo della 33esima giornata della Serie A e torna in corsa per un posto in Champions League. I biancocelesti sbloccano ...