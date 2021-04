Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline alla Centrale Montemartini (Di lunedì 26 aprile 2021) Colori DEI Romani I mosaici dalle Collezioni Capitoline Musei Capitolini, Centrale Montemartini Roma, via Ostiense Il pavone, uccello sacro a Dioniso, è simbolo di resurrezione e di immortalità: perdendo ogni anno la coda e rimettendola in primavera con lo sbocciare dei fiori, allude alla rigenerazione oltre la morte. Ed è proprio questo pavone, rappresentato in uno straordinario mosaico policromo ottagonale a tessere calcaree, marmo e paste vitree del II secolo d.c., che diventa simbolo metaforico della mostra Colori DEI Romani, I mosaici dalle Collezioni Capitoline, ospitata dalla Centrale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)DEIMusei Capitolini,Roma, via Ostiense Il pavone, uccello sacro a Dioniso, è simbolo di resurrezione e di immortalità: perdendo ogni anno la coda e rimettendola in primavera con lo sbocciare dei fiori, alluderigenerazione oltre la morte. Ed è proprio questo pavone, rappresentato in uno straordinario mosaico policromo ottagonale a tessere calcaree, marmo e paste vitree del II secolo d.c., che diventa simbolo metaforico della mostraDEI, I, ospitata d...

matteosalvinimi : Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di attività molto penalizzate: non sono richieste solo della… - OfficialASRoma : ?? In occasione del 2774° Natale di Roma, parte il progetto 'È nato un romanista' ???? ?? Per celebrare l'inizio di ta… - PierJuly : Vedere l'ultimo dei Mohicani (il guerriero Mandzukic), vestire i colori rosso/neri, mi fa ancora specie e malinconia... ?? - GaetanoBellino : Mi domando cosa pensa il felpa quando si guarda allo specchio, forse ai dati scientifici che consentono la assegnaz… - LucaRic21703581 : @matteosalvinimi Ma finiscila cazzo! Gli asintomatici non sono contagiosi, lo ha spiegato Palu' dell'aifa un anno f… -