Classifica Serie A: il Napoli scavalca la Juventus, ecco perché (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli batte il Torino e aggancia la Juventus a 66 punti, ma gli azzurri sono davanti ai bianconeri nella Classifica di Serie A. Agli azzurri sarebbe bastato vincere anche 1-0 per stare davanti ai bianconeri. Il Napoli è davanti alla Juventus in Classifica, questo perché ha più gol segnati rispetto ai bianconeri. La Classifica avulsa come primo parametro richiede gli scontri diretti, in questo caso siamo in parità dato che il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona mentre la Juventus ha vinto in casa per 2-1. Visti i risultati anche il parametro della differenza reti negli scontri diretti è alla pari. A questo punto si guarda il terzo parametro: “Reti totali realizzate in generale: dovesse equilibrarsi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilbatte il Torino e aggancia laa 66 punti, ma gli azzurri sono davanti ai bianconeri nelladiA. Agli azzurri sarebbe bastato vincere anche 1-0 per stare davanti ai bianconeri. Ilè davanti allain, questoha più gol segnati rispetto ai bianconeri. Laavulsa come primo parametro richiede gli scontri diretti, in questo caso siamo in parità dato che ilha vinto 1-0 al Maradona mentre laha vinto in casa per 2-1. Visti i risultati anche il parametro della differenza reti negli scontri diretti è alla pari. A questo punto si guarda il terzo parametro: “Reti totali realizzate in generale: dovesse equilibrarsi ...

Advertising

g_tacconi : @flaviodelfante Comunque sì, anche io sono sempre stato a favore della serie A a 16 squadre e playout giusto per to… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Serie A, la classifica: il Napoli agguanta la zona Champions: FO… - cmercatoweb : ???? Bastano due minuti al #Napoli per chiudere la pratica #Torino: 66 punti e aggancio in classifica a #Juventus e… - Toro_News : ?? | LA CLASSIFICA Granata a pari punti con Cagliari e Benevento... #TorinoNapoli #SerieATIM #ToroNews - MilanWorldForum : La classifica di Serie A al termine di Torino Napoli QUI -) -