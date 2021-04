Cinema | Nomadland vince l’Oscar Italia senza statuette | delusioni per Pinochio e la Pausini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Hanno vinto, nel, due donne, nell'anno delle donne:si prende l'Oscar 2021, dopo il Leone d'oro a Venezia. Ha vinto, il film nomade, con il grido di gioia della sua protagonista e per la terza volta miglior attrice, Frances McDormand, la più antidiva di Hollywood. E ha dominato,: la regista, Chloe Zhao, nata a Pechino, è entrata nella storia del, prima non bianca e seconda donna are per la regia dopo Katheryn Bigelow di The Hurt Locker (2010). L', purtroppo, resta a mani vuote L'articolo proviene da Firenze Post.

... diversa quella della 93ma edizione degli Oscar convincitore di tre statuette tra cui miglior film e alcune buone ragioni per fare la storia del premio più importante del, a ...In quanto a Frances McDermond, ormai davanti a lei c'è soltanto Katherin Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto un Oscar in più: quello come miglior protagonista di "" è il terzo ...La regista Chloe Zhao, nata a Pechino, entra nella storia del cinema, prima “non bianca” e seconda donna a vincere il riconoscimento per il “miglior film” ...La parola outsider è la chiave di Nomadland, il film di Chloe Zhao che ha vinto tre Oscar e ha fatto la storia della 93/a edizione: miglior film, miglior regia (la seconda in assoluto ad una donna dal ...