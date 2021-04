Ciclone Superlega: il caso che appena ha travolto il calcio (Di lunedì 26 aprile 2021) di Eleonora Francini Quella appena conclusasi passerà alla storia come una delle settimane più difficili per il panorama calcistico, travolto da una diatriba che per giorni ha infiammato l'opinione ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) di Eleonora Francini Quellaconclusasi passerà alla storia come una delle settimane più difficili per il panorama calcistico,da una diatriba che per giorni ha infiammato l'opinione ...

Advertising

FraLauricella : L’Inter potrebbe prendersi lo scudetto già domenica. #superlega, #ceferin vuole pene più severe per #juve, #real e… - junews24com : Uefa al centro del ciclone: caos su Twitter, l’hashtag finisce in tendenza - gmonters : RT @junews24com: Uefa al centro del ciclone: caos su Twitter, l'hashtag finisce in tendenza - - junews24com : Uefa al centro del ciclone: caos su Twitter, l'hashtag finisce in tendenza - - infoitsport : Superlega, Paolo Maldini e Beppe Marotta nell'occhio del ciclone dopo il fallimento del torneo -