Ciclisti Valgandino | vittorie di prestigio per i giovani della mountain bike

(Di lunedì 26 aprile 2021) Grosse soddisfazioni per iartigliati, che nel primo scorcio di stagione hanno inanellato risultati di grande, correndo in prove nazionali di alto livello. Domenica 11 aprile hanno disputato a Nalles (Bolzano) la Marlene Südtirol Sunshine Race 2021, classicamoutainnazionale, valida quale terza prova (su cinque in programma) del challenge “Internazionali d’Italia Series”, campionato italiano a squadre. Su un percorso particolarmente duro è arrivata l’enorme soddisfazione di Mario Campana che ha ottenuto la vittoria nella categoria Esordienti 2. Una prestazione di altissimo livello, che a livello di squadra ha visto anche il decimo posto di Gabriele Canali (sempre negli Esordienti 2), il diciassettesimo di Carlo ...