Ciclismo | Tadej Pogacar indeciso tra Giro del Delfinato e Giro di Slovenia

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Prosegue la preparazione diin vista del Tour de France, con il campione in carica che nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve sugli ultimi appuntamenti prima del via della Grande Boucle, in un programma che però non sembra ancora ben delineato. Il corridore della UAE Emirates si prenderà un mese di pausa, per poi ripartire dal proprio Paese, con ildi, in programma dal 9 al 13 giugno, rinunciando dunque alla partecipazione aldel, come inizialmente previsto. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il fresco vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi avrebbe già deciso, per prepararsi al meglio anche ad un’altra competizione, i campionati nazionali, dove sfiderà nuovamente Primoz Roglic, nell’ultimissimo ...