"Ci vediamo in tribunale": la lite tra nuovo M5se associazione Rousseau è già in mano agli avvocati (Di lunedì 26 aprile 2021) "In primo luogo - spiega il legale - Conte dovrebbe iscriversi al Movimento, perché, stando a quanto leggo sulla stampa, allo stato ciò non risulta. L'iscrizione è il prerequisito indispensabile per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "In primo luogo - spiega il legale - Conte dovrebbe iscriversi al Movimento, perché, stando a quanto leggo sulla stampa, allo stato ciò non risulta. L'iscrizione è il prerequisito indispensabile per ...

Advertising

LMindreanu : RT @mondolugosi: Io non mi vaccino mi sospendessero e mi radiassero dall’ordine poi ci vediamo in tribunale. Ma come.. non possiamo dare gl… - Steve96919826 : @tempoweb Lasciateli fare tutte le multe che vogliono, vediamo in tribunale come giustificano un coprifuoco senza u… - principe_dei : @luigidimaio Hai sbagliato! Dovevi farmi entrare in Quirinale col Rdc! Traditore! Fai schifo! Tu il cpmune di Bruxe… - M1KEXMORE : @_moonxhoran_ ma io ri denuncio davvero, così ci vediamo in tribunale - AbiBebiDj : @CaioGCM Io lo faccio già. Che mi fermino pure, ci vediamo in tribunale -