Chloé Zhao, doppietta storica con Nomadland: vince l’Oscar per regia e miglior film. Italia a mani vuote (Di lunedì 26 aprile 2021) miglior film e miglior regia alla regista cinese con Frances McDormand. È la seconda donna dopo Kathryn Bigelow. Laura Pausini e «Pinocchio» senza premi Leggi su corriere (Di lunedì 26 aprile 2021)alla regista cinese con Frances McDormand. È la seconda donna dopo Kathryn Bigelow. Laura Pausini e «Pinocchio» senza premi

Advertising

WeCinema : Super Chloé Zhao ??! Vincitrice del premio Oscar® per la Miglior Regia in 'Nomadland'. È lei la settima donna, dietr… - LeonebonCettina : RT @WeCinema: Che serata unica! Prima Miglior Regia e ora anche Miglior Film: #Nomadland vince di nuovo! Congratulazioni a Chloé Zhao ?? che… - walkiinsunshin2 : RT @whichmeans_: Che cucciola che è Chloè Zhao che non riesce a crederci che il suo film abbia avuto tutti questi premi ?? #Oscars - whichmeans_ : Che cucciola che è Chloè Zhao che non riesce a crederci che il suo film abbia avuto tutti questi premi ?? #Oscars - WeCinema : Che serata unica! Prima Miglior Regia e ora anche Miglior Film: #Nomadland vince di nuovo! Congratulazioni a Chloé… -