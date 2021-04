Chiama la polizia e si barrica in casa: 'Ho ucciso mia sorella'. Vincenza, 55 anni, trovata in un lago di sangue (Di lunedì 26 aprile 2021) Orrore nel napoletano, dove un uomo di 54 anni, Sebastiano Cimitile , ha Chiamato la polizia e ha detto : 'Ho ucciso mia sorella'. È accaduto a Brusciano (Napoli) dove l'uomo, che soffrirebbe di ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Orrore nel napoletano, dove un uomo di 54, Sebastiano Cimitile , hato lae ha detto : 'Homia'. È accaduto a Brusciano (Napoli) dove l'uomo, che soffrirebbe di ...

MediasetTgcom24 : Napoli, chiama la polizia e confessa: 'Ho ucciso mia sorella' #napoli - LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ CORRIERE DELLA SERA: 'CASERTA, LA POLIZIA ARRESTA L’ARMIERE DELL’ATTENTATORE DI NIZZA DEL 2016'.… - Alessandrouda19 : @NelleMarche Che pezzo di MERDA, io voglio sapere come c...a, si chiama?? La polizia dove c... È?????? Scusate se s… - cronista73 : Brusciano, uccide la sorella sulle scale di casa e poi chiama la polizia - TeleCapriNews : Acerra (Napoli): uccide la sorella, chiama la polizia e si barrica in casa. L’uomo è stato poi arrestato dagli agen… -