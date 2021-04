“Chi la guarda la giudicherà”. Massimo Giletti duro con Lilli Gruber. Scoppia il caso a La 7 dopo l’ultima diretta (Di lunedì 26 aprile 2021) duro botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Lilli Gruber. Il critico d’arte ha usato toni durissimi contro la giornalista. Punto di partenza della lita è stato il caso legato a Ciro Grillo, il figlio del comico accusato di stupro da una ragazza al centro delle polemiche dopo il video del padre in cui sosteneva l’innocenza del figlio. Un polverone che aveva mosso anche l’ANM, l’associazione nazionale magistrati. “Le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo” in difesa del figlio Ciro, “sfiduciano il processo. È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche. I magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio, garantiti dalla propria professionalità, nel rispetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e. Il critico d’arte ha usato toni durissimi contro la giornalista. Punto di partenza della lita è stato illegato a Ciro Grillo, il figlio del comico accusato di stupro da una ragazza al centro delle polemicheil video del padre in cui sosteneva l’innocenza del figlio. Un polverone che aveva mosso anche l’ANM, l’associazione nazionale magistrati. “Le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo” in difesa del figlio Ciro, “sfiduciano il processo. È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche. I magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio, garantiti dalla propria professionalità, nel rispetto ...

