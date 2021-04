Chi è Jayden Braaf, il baby talentino dell’Udinese pronto per il calcio che conta (Di lunedì 26 aprile 2021) Jayden Braaf è considerato come uno dei migliori talenti in prospettiva, si sta mettendo in mostra come un ottimo calciatore. E’ un attaccante dell’Udinese, in prestito dal Manchester City: il club bianconero si è confermato nel corso degli ultimi anni come uno dei migliori ad individuare giovani calciatori, in grado di fare già la differenza nel campionato italiano. Poi è stato sempre in grado di garantire il giusto minutaggio con l’obiettivo di completare il percorso di crescita. Braaf ha dimostrato già grandissime qualità, il calciatore è stato un protagonista della vittoria dell’Udinese contro il Benevento: l’olandese ha messo a segno il gol dell’1-4 con una grandissima giocata. Chi è Jayden Braaf Foto di Mario Taddeo / AnsaJayden ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021)è considerato come uno dei migliori talenti in prospettiva, si sta mettendo in mostra come un ottimo calciatore. E’ un attaccante, in prestito dal Manchester City: il club bianconero si è confermato nel corso degli ultimi anni come uno dei migliori ad individuare giovani calciatori, in grado di fare già la differenza nel campionato italiano. Poi è stato sempre in grado di garantire il giusto minutaggio con l’obiettivo di completare il percorso di crescita.ha dimostrato già grandissime qualità, il calciatore è stato un protagonista della vittoriacontro il Benevento: l’olandese ha messo a segno il gol dell’1-4 con una grandissima giocata. Chi èFoto di Mario Taddeo / Ansa...

