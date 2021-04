Chi è H.E.R., l'artista che ha 'soffiato' l'Oscar a Laura Pausini (Di lunedì 26 aprile 2021) Niente Oscar per Laura Pausini con la sua Io sì/Seen. L’artista italiana non ce l’ha fatta, lasciando la statuetta per la Miglior Canzone Originale a H.E.R., interprete di Fight for you. Il pezzo in questione fa parte della colonna sonora del film Judas and the Black Messiah. Ma chi è l’artista trionfatrice degli Oscar 2021? All’anagrafe Gabriella Wilson, 24 anni il prossimo 27 giugno, è già una star da oltre 8 milioni di copie vendute solo negli States, tra singoli e album, e una collezione di nomination e vittorie ai Grammy. La sua Fight For You è un inno contro le discriminazioni. Come accennato, la canzone fa parte della colonna sonora di Judas and the Black Messiah, il film di Shaka King che narra le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, candidato a sei statuette e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Nientepercon la sua Io sì/Seen. L’italiana non ce l’ha fatta, lasciando la statuetta per la Miglior Canzone Originale a H.E.R., interprete di Fight for you. Il pezzo in questione fa parte della colonna sonora del film Judas and the Black Messiah. Ma chi è l’trionfatrice degli2021? All’anagrafe Gabriella Wilson, 24 anni il prossimo 27 giugno, è già una star da oltre 8 milioni di copie vendute solo negli States, tra singoli e album, e una collezione di nomination e vittorie ai Grammy. La sua Fight For You è un inno contro le discriminazioni. Come accennato, la canzone fa parte della colonna sonora di Judas and the Black Messiah, il film di Shaka King che narra le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, candidato a sei statuette e ...

