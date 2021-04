Chernobyl 35 anni fa, oggi candidata a patrimonio Unesco (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26 aprile 1986 l'esplosione alla centrale nucleare, il più grave disastro ambientale mai accaduto. Nell'area di 30 km oggi vivono solo animali selvatici e potrebbe diventare una riserva ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il 26 aprile 1986 l'esplosione alla centrale nucleare, il più grave disastro ambientale mai accaduto. Nell'area di 30 kmvivono solo animali selvatici e potrebbe diventare una riserva ...

