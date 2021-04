Chernobyl, 35 anni fa il disastro. Migliaia di casi di tumore tra i bambini, zona inabitabile “per 20.000 anni” (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono passati 35 anni esatti dal disastro nucleare di Chernobyl, che provocò caos e scatenò il panico in tutto il mondo. Il 26 aprile 1986 uno dei reattori della centrale elettrica saltò per aria, emettendo radiazioni mortali in tutta l’ex Unione Sovietica e provocando 66 morti accertate, oltre a più di 5.000 casi di tumore e circa 116.000 sfollati. Tantissime persone hanno riportato pesanti conseguenze in seguito al disastro nucleare. I vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo della catastrofe non erano consapevoli delle enormi quantità di radiazioni a cui erano stati esposti. Entro poche settimane dal disastro, 29 tra operai della centrale elettrica e vigili del fuoco erano morti a causa della sindrome da radiazioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono passati 35esatti dalnucleare di, che provocò caos e scatenò il panico in tutto il mondo. Il 26 aprile 1986 uno dei reattori della centrale elettrica saltò per aria, emettendo radiazioni mortali in tutta l’ex Unione Sovietica e provocando 66 morti accertate, oltre a più di 5.000die circa 116.000 sfollati. Tantissime persone hanno riportato pesanti conseguenze in seguito alnucleare. I vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo della catastrofe non erano consapevoli delle enormi quantità di radiazioni a cui erano stati esposti. Entro poche settimane dal, 29 tra operai della centrale elettrica e vigili del fuoco erano morti a causa della sindrome da radiazioni ...

Advertising

SkyTG24 : 35 anni fa, all'1.23, il reattore numero 4 della centrale nucleare di #Chernobyl esplode come una pentola a pressio… - Agenzia_Ansa : Chernobyl, 35 anni fa il disastro. La più grande catastrofe nucleare della storia ha ripercussioni ancora oggi #ANSA - fattoquotidiano : A 35 anni dal disastro di Chernobyl, in Italia rimane il problema dei rifiuti radioattivi. Legambiente: “Ora criter… - MinutePietro : Ma se #Chernobyl fosse successo oggi, ci tenevano un paio d'anni chiusi nei rifugi antiatomici? CONDIVIDETE!!!… - immacolella : Se non l’avete ancora fatto, guardate la miniserie HBO, a mani basse tra le migliori produzioni televisive degli ultimi 10 anni #Chernobyl -