Chernobyl 35 anni dopo | Kiev chiede il riconoscimento dell’Unesco

(Di lunedì 26 aprile 2021) Come il Colosseo, come il Taj Mahal, come il parco di Yellowstone e i mulini a vento olandesi. L’Ucraina è pronta a chiedere che la zona di Chernobyl entri a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Non è un monumento come lo immaginiamo, ma è una Pompei moderna nata per mano dell’uomo. Quest’area è stata distrutta e abbandonata dopo il peggior disastro nucleare della storia avvenuto il 26 aprile del 1986, 35 anni fa.