Chernobyl | 35 anni dopo | cosa sappiamo degli effetti del disastro nucleare sulla salute?

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Alla vigilia del 35esimoversario del peggior incidentedella storia, due studi su Science approfondiscono le conseguenze che ha avutodelle popolazioni raggiunte dalle nubi radioattive liberate dall’esplosione della centrale Ormai 35fa avveniva il più famoso incidentedella storia. Ildi, l’esplosione del reattore numero 4 dell’omonima centrale sovietica che disperse nubi di polveri radioattive in un’area di decine di chilometri, provocando decine di morti accertate e migliaia (se non milioni) di decessi collaterali dovuti a tumori e altri problemi di, mai completamente mappati ufficialmente. A più di tre decenni da una tragedia che gettò in allarme l’intero ...