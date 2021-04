Chelsea | Tuchel | «Così batteremo il Real Super League? Mi fido della UEFA»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Championscontro ilMadrid Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Championscontro ilMadrid. Le sue dichiarazioni. SITUAZIONE – «Mancherà solo Kovacic, gli altri sono a disposizione. Abbiamo giocato contro i migliori d’Europa e finora abbiamo sempre fatto bene. Contro Atletico, Liverpool, Tottenham … ora arriva un’altra sfida. È una nuova esperienza, dobbiamo essere uniti perché servirà una partita di alto livello contro ilMadrid. Soloraggiungeremo la finale. Ho la sensazione che possiamo giocare sempre un grande calcio e, se non ci riusciamo, ...

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League contro il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti, tra i quali anche la Superlega.